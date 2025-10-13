إقالات عسكرية مفاجئة في مالي تطال 11 ضابطًا وتثير مخاوف من بوادر تمرد داخلي

ويرى مراقبون أن تسريح هذا العدد الكبير من كبار الضباط دفعة واحدة يُعد سابقة في تاريخ مالي، ويكشف عن حالة من التخبط داخل صفوف الجيش، خصوصًا أن العديد منهم كانوا ضمن الحرس الوطني، الوحدة التي أنشأها وزير الدفاع ساديو كامارا، أحد أبرز أعضاء المجلس العسكري.