البرلمان العربي يطالب بإدراج ميليشيات المستوطنين الإسرائيليين على قوائم الإرهاب

وأكد- في بيان له اليوم- أن إرهاب المستوطنين للمواطنين الفلسطينيين العزَّل أصبح أسلوبًا ممنهجًا، وعدم ردعهم ومحاسبتهم أعطى لهم الفرصة بالاستمرار في جرائمهم واعتداءاتهم من إطلاق الرصاص وحرق المنازل والمركبات، وطرد المزارعين من أراضيهم، وارتكاب جرائم قتل بحق الشعب الفلسطيني.