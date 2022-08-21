"الدرك الجزائري" يعلن توقيف 13 شخصًا يُشتبه في تورُّطهم بحرائق الغابات

وتفصيلاً، أوضح المقدم عبدالقادر بزيو، رئيس مصلحة الاتصال بقيادة الدرك الوطني، أن التحقيقات جارية حاليًا مع الموقوفين لكشف ملابسات تلك الحرائق التي اندلعت بغابات (الطارف، سوق أهراس، سكيكدة، بجاية، سطيف، جيجل وعنابة) في شرق البلاد.