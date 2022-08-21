"الدرك الجزائري" يعلن توقيف 13 شخصًا يُشتبه في تورُّطهم بحرائق الغابات

أعلن الدرك الوطني الجزائري توقيف 13 شخصًا؛ يُشتبه في تورُّطهم في الحرائق التي اجتاحت مناطق عديدة من البلاد مؤخرًا، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وتفصيلاً، أوضح المقدم عبدالقادر بزيو، رئيس مصلحة الاتصال بقيادة الدرك الوطني، أن التحقيقات جارية حاليًا مع الموقوفين لكشف ملابسات تلك الحرائق التي اندلعت بغابات (الطارف، سوق أهراس، سكيكدة، بجاية، سطيف، جيجل وعنابة) في شرق البلاد.
وقال وزير الفلاحة الجزائري محمد هني إنه سيتم تعويض الفلاحين المتضررين من الحرائق التي شهدتها ولاية قالمة في غضون أسبوع بعد تكبُّدهم خسائر كبيرة.
وشهدت ولاية قالمة حرائق في أوقات متقاربة بسبب الارتفاع القياسي في درجة حرارة، وهبوب الرياح؛ ما ساهم في الانتشار السريع للنيران التي خلفت خسائر كبيرة في ممتلكات الفلاحين والمواطنين، خاصة بالجهة الشمالية والشرقية لإقليم الولاية، التي كان بعضها محطة لزيارة وزير الفلاحة أمس الأحد.