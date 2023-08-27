بعد لقاء "إيلي كوهين".. "الدبيبة" يقرر إحالة وزيرة خارجية ليبيا إلى التحقيق

من جهة أخرى، أصدرت وزارة الخارجية الليبية بيانًا قالت فيه إن لقاء روما بين المنقوش وكوهين كان "لقاءً عارضًا غير رسمي وغير مُعَد مسبقًا أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي"، وفقًا للعربية نت.