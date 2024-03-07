عقب مقتل 3 من ملاحيها.. فيديو يرصد إنقاذ 21 فردًا من طاقم السفينة التي هاجمها الحوثيون

وقالت البحرية الهندية عبر منصة "إكس"، إنه "تم الإبلاغ عن اشتعال النيران في ناقلة البضائع التي تحمل علم بربادوس بعد هجوم بطائرة مسيّرة في 6 مارس (الأربعاء)، على بعد حوالي 54 ميلا بحريا جنوب غربي عدن، مما أدى إلى إصابات خطيرة في الطاقم وأجبره على ترك السفينة".