منظمة التحرير الفلسطينية: نطالب دول العالم ومجلس الأمن بوقف إجراءات إقامة منطقة عازلة بغزة

وفيما قال مسؤول أميركي كبير، إن القضية الرئيسة للمناقشة بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هي "كيفية إنهاء الأمور وفي أي إطار زمني"، أكّد مسؤول إسرائيلي أن ديرمر سيناقش خطط إسرائيل للمرحلة منخفضة الحدة من الحرب، التي يتوقع المسؤولون الإسرائيليون أن تبدأ بحلول نهاية يناير، وكيفية إدارة الشؤون المدنية في غزة في المرحلة الانتقالية الطويلة المقبلة.