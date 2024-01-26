منظمة التحرير الفلسطينية: نطالب دول العالم ومجلس الأمن بوقف إجراءات إقامة منطقة عازلة بغزة

تطالب منظمة التحرير الفلسطينية، دول العالم ومجلس الأمن، بوقف إجراءات إقامة منطقة عازلة بغزة، وقالت منظمة الحرير الفلسطينية، إن إقامة إسرائيل منطقة عازلة على طول قطاع غزة مشروع احتلال جديد.
وكانت تقارير إسرائيلية قد ذكرت أن جيش الاحتلال يستعد لإقامة منطقة عازلة غرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل. وستستند إسرائيل في ذلك كلياً، إلى القوات النظامية بعد تسريح جنود الاحتياط.
وجاء هذا التوجّه مع وصول وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، إلى واشنطن، لعقد اجتماعات في البيت الأبيض ووزارة الخارجية حول خطط إسرائيل للمرحلة التالية من الحرب.
وفيما قال مسؤول أميركي كبير، إن القضية الرئيسة للمناقشة بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هي "كيفية إنهاء الأمور وفي أي إطار زمني"، أكّد مسؤول إسرائيلي أن ديرمر سيناقش خطط إسرائيل للمرحلة منخفضة الحدة من الحرب، التي يتوقع المسؤولون الإسرائيليون أن تبدأ بحلول نهاية يناير، وكيفية إدارة الشؤون المدنية في غزة في المرحلة الانتقالية الطويلة المقبلة.