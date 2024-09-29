"الرئيس المصري": المنطقة والعالم يمرّان بتطورات خطيرة.. سياستنا "متوازنة" ولا بد أن نقلق

وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد، رسالة للمصريين في ظل "الظروف الصعبة للغاية التي تمر بها المنطقة"؛ مشيرًا إلى وجود "كمية ضخمة من الكذب والافتراءات".
وقال السيسي، في كلمة خلال حضوره حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، اليوم الأحد: إن "المنطقة والعالم يمران بظروف صعبة جدًّا"، وأن مصر حرصت على أن تكون سياستها "متوازنة" في ظل "هذا الاضطراب الخطير".
وأشار السيسي وفق "روسيا اليوم"، إلى تحذير مصر، من قبلُ من هذه الاضطرابات الجارية، وقال: "قلنا إن استمرارها سيؤدي إلى عواقب خطيرة في منطقتنا والعالم".
ووجّه رسالة للمصريين قائلًا: "نحتاج في مصر لتفهم ذلك، ونتمسك بثوابتنا المتمثلة في حرصنا على ممارسة سياسة تتسم بالتوازن والاعتدال والموضوعية"؛ مشيرًا إلى اتباع هذا النهج منذ سنوات، في ظل وجود توترات على الحدود الغربية والجوبية، وحاليًا الشرقية لمصر.
وتابع: "هل هذه التطورات تُقلق الشعب المصري؟ بدون شك لا بد أن نقلق لأن التطورات خطيرة جدًّا، وقد تؤدي إلى اتساع رقعة الصراع بشكل يؤثر على الاستقرار في المنطقة".
وأكد أن "مصر بخير، والأمور مستقرة وتتطور إلى الأفضل".
وأمس، أجرى الرئيس السيسي، اتصالًا هاتفيًّا برئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، تناول العدوان الإسرائيلي على لبنان؛ مؤكدًا دعم مصر الكامل للبنان، ووقوفها بجانبه في هذه الظروف الدقيقة، ورفضها المساس بأمنه أو استقراره أو سيادته ووحدة أراضيه.
وشدد السيسي -بحسب بيان لرئاسة الجمهورية- على ضرورة الوقف الفوري والشامل والدائم لإطلاق النار بكل من لبنان وغزة، ومنوهًا في هذا الصدد بأن عدم اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف الممارسات العدوانية تجاه الأراضي الفلسطينية ولبنان؛ يهدد بانزلاق المنطقة لحالة خطيرة من التصعيد، بما يضع الاستقرار والسلم الإقليميين والدوليين على المحك.
ووجّه السيسي، بإرسال مساعدات طبية وإغاثية طارئة للبنان بشكل فوري، تضامنًا مع شعبه الشقيق.