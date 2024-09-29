"الرئيس المصري": المنطقة والعالم يمرّان بتطورات خطيرة.. سياستنا "متوازنة" ولا بد أن نقلق

ووجّه رسالة للمصريين قائلًا: "نحتاج في مصر لتفهم ذلك، ونتمسك بثوابتنا المتمثلة في حرصنا على ممارسة سياسة تتسم بالتوازن والاعتدال والموضوعية"؛ مشيرًا إلى اتباع هذا النهج منذ سنوات، في ظل وجود توترات على الحدود الغربية والجوبية، وحاليًا الشرقية لمصر.