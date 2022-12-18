أفغانستان.. مقتل 12 حرقًا وإصابة 37 في انفجار صهريج وقود داخل نفق

قضى 12 شخصًا وأصيب عشرات آخرون، في حادث صهريج وقود داخل نفق في شرق أفغانستان؛ بحسب ما أعلن مسؤولون في حركة طالبان، اليوم "الأحد".
وبيّن الناطق باسم وزارة الأشغال العامة حميد الله مصباح، أن ما لا يقل عن 12 شخصًا قُتلوا وأصيب 37 آخرون في الحادث، وأن الحصيلة قد ترتفع؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضاف أن الشاحنة انقلبت واندلعت فيها النيران في نفق سالانغ، وامتدت النيران إلى عدة سيارات أخرى.
من جانبه أوضح المسؤول رفيع المستوى المكلف بشؤون الصحة في ولاية باروان عبدالله أفغان مال، أن بين القتلى الكثير من النساء والأطفال بعد إصابتهم بحروق خطرة.
وأغلق ممر سالانغ الواقع في ولاية باروان شمال كابول أمام حركة السير، فيما فرق الإنقاذ منتشرة في المكان.