فوضى السلاح بأمريكا تتواصل.. 8 قتلى في 3 عمليات إطلاق نار بشيكاغو وانتحار المنفّذ

وتم العثور على أحد القتلى أول أمس الأحد في منزل بمقاطعة ويل، ثم عُثِر على 7 آخرين أمس الاثنين في منزلين بالمبنى نفسه في بلدة جولييت الواقعة على بُعد نحو 10 كيلومترات شمال غرب مكان الحادث الذي اكتشفته الشرطة أولًا.