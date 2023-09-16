عدد الضحايا تجاوز 11 ألفًا.. بدء التحقيق بكارثة انهيار سدَّيْ درنة في ليبيا

مع ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات درنة إلى أكثر من 11300 قتيل، و10 آلاف مفقود وفقما أعلن الهلال الأحمر الليبي؛ بدأ النائب العام "الصديق الصور" فتحَ تحقيق في كارثة انهيار سدَّيْ درنة، متعهّدًا بمحاسبة المسؤولين، فيما كشفت السلطات عن إجراءات لعزل المناطق المتضرّرة من الفيضانات.