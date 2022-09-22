ماذا يعني تحليق طائرتيْ "يوم القيامة" في سماء موسكو وواشنطن؟

يشار إلى أن طائرة يوم القيامة الأمريكية أو ما يُعرف بـ"مركز قيادة الطوارئ المحمول جوًّا" وتعرف أيضًا بـ"إي- 4 بي"، قادرةٌ على البقاء في الجو لمدة أسبوع مع طائرات للتزود بالوقود، ونموذجها الأول قام بأول رحلة في 13 يونيو عام 1973، ومنذ ذلك الحين تم تحديث الطائرة باستمرار وتجهيزها بمعدات حديثة.