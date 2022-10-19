"نيويورك تايمز": إيران أرسلت "الحرس الثوري" للقرم لتدريب الروس على استخدام "المُسَيّرات"

أرسلت إيران أفرادًا من الحرس الثوري إلى شبه جزيرة القرم؛ لمساعدة القوات الروسية على استخدام الطائرات المُسَيرة، التي اشترتها موسكو من إيران؛ وفقًا لما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم (الأربعاء)، عن مسؤولين أمريكيين على اطلاع على المعلومات الاستخبارية السرية.
وذكر المسؤولون أن المدربين الإيرانيين يعملون من قاعدة عسكرية روسية في شبه جزيرة القرم، يتمركز فيها عدد من الطائرات المُسَيّرة منذ تسلمها من إيران.
وأصبحت الطائرات المُسَيرة الإيرانية في الأيام الأخيرة، سلاحًا مهمًّا بالنسبة لروسيا؛ حيث استخدمتها بوصفها جزءًا من الضربات الواسعة، التي شنتها في أوكرانيا ضد البنية التحتية الكهربائية وأهداف مدنية أخرى.