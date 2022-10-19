"نيويورك تايمز": إيران أرسلت "الحرس الثوري" للقرم لتدريب الروس على استخدام "المُسَيّرات"

أرسلت إيران أفرادًا من الحرس الثوري إلى شبه جزيرة القرم؛ لمساعدة القوات الروسية على استخدام الطائرات المُسَيرة، التي اشترتها موسكو من إيران؛ وفقًا لما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم (الأربعاء)، عن مسؤولين أمريكيين على اطلاع على المعلومات الاستخبارية السرية.