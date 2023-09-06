قمة المناخ الإفريقية تدعو إلى تخفيف عبء الديون عن دول القارة

اختُتمت اليوم الأربعاء قمة إفريقيا للمناخ بتبنِّي "إعلان نيروبي" المشترك، الذي سيُشكِّل أساسًا لموقع إفريقيا في عملية مكافحة تغيُّر المناخ العالمية، وفق النسخة النهائية للبيان الذي دعا الدول الدائنة إلى إعادة هيكلة وتخفيف عبء الديون، التي تُلقي بعبء ثقيل على اقتصادات الدول الإفريقية.
وطالبت الدول الإفريقية في بيانها الختامي المجتمع الدولي بالمساهمة في زيادة قدرة إنتاج الطاقات المتجددة في إفريقيا من 56 جيجاوات في عام 2022 إلى ما لا يقل عن 300 جيجاوات بحلول عام 2030؛ لمكافحة الافتقار إلى الطاقة، وتعزيز الإمدادات العالمية من الطاقة النظيفة والمربحة.
ودعت الدول الإفريقية قادة دول العالم إلى تأييد طرح فرض نظام ضريبة على الكربون الذي يشمل ضريبة الكربون على تجارة الوقود الأحفوري والنقل البحري والطيران، ويمكن زيادتها أيضًا من خلال فرض ضريبة عالمية على المعاملات المالية.