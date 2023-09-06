قمة المناخ الإفريقية تدعو إلى تخفيف عبء الديون عن دول القارة

وطالبت الدول الإفريقية في بيانها الختامي المجتمع الدولي بالمساهمة في زيادة قدرة إنتاج الطاقات المتجددة في إفريقيا من 56 جيجاوات في عام 2022 إلى ما لا يقل عن 300 جيجاوات بحلول عام 2030؛ لمكافحة الافتقار إلى الطاقة، وتعزيز الإمدادات العالمية من الطاقة النظيفة والمربحة.