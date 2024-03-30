إصابة 4 مراقبين في استهداف إسرائيل سيارة تابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان

استهدفت غارة إسرائيلية، اليوم (السبت)، سيارة تقل مراقبين فنيين تابعين للأمم المتحدة خارج بلدة رميش الحدودية بجنوب لبنان؛ مما أدى إلى إصابة عدد منهم، بحسب ما نقلت "رويترز" عن مصدرين أمنيين.
وأوضح أحد المصدرين أن السيارة كانت تقل ثلاثة من المراقبين الفنيين التابعين للأمم المتحدة ومترجمًا لبنانياً.
وأفادت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان "اليونيفيل"، بأن 4 مراقبين أصيبوا عندما انفجرت قذيفة بالقرب من موقعهم في جنوب لبنان.
وشددت على أن استهداف قوات حفظ السلام غير مقبول بعد إصابة المراقبين.
من ناحيته، زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن "القوات الإسرائيلية لم تستهدف مركبة تابعة لليونيفيل".