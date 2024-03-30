إصابة 4 مراقبين في استهداف إسرائيل سيارة تابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان

استهدفت غارة إسرائيلية، اليوم (السبت)، سيارة تقل مراقبين فنيين تابعين للأمم المتحدة خارج بلدة رميش الحدودية بجنوب لبنان؛ مما أدى إلى إصابة عدد منهم، بحسب ما نقلت "رويترز" عن مصدرين أمنيين.