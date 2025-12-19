3 قتلى و5 جرحى في هجوم بقنابل دخان وسكاكين بمحطة قطار ومترو مزدحمة في تايبيه

أعلن رئيس الوزراء التايواني شو جونغ تاي، اليوم الجمعة، مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين، إثر هجوم عنيف استخدمت فيه قنابل دخان وسكاكين، وقع في العاصمة تايبيه.
وأوضح شو جونغ تاي أن المهاجم أطلق قنابل دخان داخل محطة القطار الرئيسية في المدينة، قبل أن يتوجه إلى محطة مترو قريبة تقع في منطقة تسوق مزدحمة، حيث هاجم المارة أثناء فراره، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".
وأكد أن المهاجم لقي حتفه خلال مطاردة أمنية، بعدما سقط من مبنى أثناء محاولة الشرطة القبض عليه.
وأشار رئيس الوزراء التايواني إلى أن المشتبه به، الذي عُرّف باسم عائلته فقط "تشانغ"، لديه سجل جنائي سابق ومذكرات توقيف معلقة، مبينًا أن السلطات قامت بتفتيش منزله ضمن التحقيقات الجارية.
وأضاف أن المهاجم كان بحوزته، إلى جانب قنابل الدخان، أدوات أخرى من بينها قنابل حارقة يبدو أنها احترقت في موقع الحادث، كما كان يرتدي ما يشبه درعًا واقيًا وقناعًا.
ولفت شو جونغ تاي إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة لفهم دوافع الهجوم، وتحديد ما إذا كانت هناك عوامل أو ارتباطات أخرى ذات صلة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن جرائم العنف تُعد نادرة جدًا في تايوان.
وأشار إلى أنه وجّه الجهات الأمنية بتشديد الإجراءات وزيادة مستوى الأمن في محطات القطارات والمترو في جميع أنحاء الجزيرة.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة المهاجم وهو يرمي قنابل الدخان داخل المحطة وفي الشارع، فيما بيّنت مقاطع أخرى قيامه بتهديد المارة باستخدام سكين.