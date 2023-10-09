"حماس": المساعدة العسكرية الأمريكية لإسرائيل "مشاركة فعلية في العدوان" على الفلسطينيين

وقال حازم قاسم؛ المتحدث باسم الحركة، في بيان، إن "اعلان الولايات المتحدة استقدام حاملة طائرات للمنطقة لدعم الاحتلال في عدوانه على شعبنا، هو مشاركة فعلية في العدوان على شعبنا، ومحاولة لترميم معنويات جيش الاحتلال المنهارة بعد هجوم كتائب القسّام".