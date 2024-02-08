"بلينكن" يجتمع مع مسؤولَين معتدلَين في حكومة "نتنياهو"

وأفاد "بلينكن" في مستهلّ الاجتماع بأن المحادثات ستركز على الرهائن والرغبة القوية لدى كل منا في رؤيتهم يعودون إلى أُسرهم، وعلى العمل الذي يتم القيام به لتحقيق هذه الغاية، وفقاً لـ"فرانس برس".