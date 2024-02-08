"بلينكن" يجتمع مع مسؤولَين معتدلَين في حكومة "نتنياهو"

ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الخميس) سبل تأمين إطلاق سراح الرهائن في غزة مع مسؤولَين معتدلَين في حكومة الحرب الإسرائيلية، غداة رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مطالب حركة "حماس".
والتقى "بلينكن" في تل أبيب مع بيني غانتس وغابي آيزنكوت القائدين العسكريين السابقين اللذين انضما إلى حكومة "نتنياهو" الخاصة بالحرب بعد هجوم السابع من أكتوبر، الذي شنّته "حماس".
وأفاد "بلينكن" في مستهلّ الاجتماع بأن المحادثات ستركز على الرهائن والرغبة القوية لدى كل منا في رؤيتهم يعودون إلى أُسرهم، وعلى العمل الذي يتم القيام به لتحقيق هذه الغاية، وفقاً لـ"فرانس برس".
من جانبه، قال "غانتس": "إن القضية الأكثر إلحاحًا بالطبع هي إيجاد سبل لإعادة الرهائن، وإذا تم ذلك يمكن تحقيق أمور كثيرة".