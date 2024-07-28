الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يتقلد رئاسة الجمهورية

تَقلد اليوم، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان رئاسة الجمهورية الإيرانية؛ وذلك بعد فوزه بالانتخابات التي أجريت في الخامس من يوليو الجاري؛ حيث سيؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى يوم الثلاثاء؛ وذلك بعد حصوله على أكثر من 16 مليون صوت، بنسبة تقارب الـ54% من إجمالي عدد المقترعين.