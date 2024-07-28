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الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يتقلد رئاسة الجمهورية
بعد فوزه بالانتخابات التي أجريت في الخامس من يوليو الجاري
تَقلد اليوم، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان رئاسة الجمهورية الإيرانية؛ وذلك بعد فوزه بالانتخابات التي أجريت في الخامس من يوليو الجاري؛ حيث سيؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى يوم الثلاثاء؛ وذلك بعد حصوله على أكثر من 16 مليون صوت، بنسبة تقارب الـ54% من إجمالي عدد المقترعين.
يُذكر أن الانتخابات الرئاسية الإيرانية كان من المقرر إقامتها في عام 2025م، إلا أنها أجريت بشكل مبكر عقب وفاة الرئيس الإيراني الأسبق إبراهيم رئيسي في تحطم مروحية بشمال غرب إيران في مايو الماضي.