"مرصد التعاون الإسلامي": تزايد نسبة الاعتداء على الصحفيين والمتضامنين مع الفلسطينيين

وسجل التقرير العديد من الانتهاكات الإسرائيلية التي طالت الفلسطينيين والمتضامنين معهم من الأجانب، وتعرضهم لمضايقات، حيث قتلت قوات الاحتلال المتضامنة الأمريكية آيسينور إيجي برصاصة مباشرة في رأسها أدت إلى موتها على الفور، وذلك خلال مشاركتها في مسيرة سلمية ضد هجمات المستوطنين في قرية بيتا بمحافظة نابلس، فيما اعتدى عدد من المستوطنين على متضامن أجنبي برش غاز الفلفل في وجهه، مما أدى إلى إصابته بالاختناق، وذلك خلال تصديه لمستوطنين كانوا قد اعتدوا على عائلة فلسطينية في منطقة الفاو في الأغوار الشمالية بطوباس.