"مرصد التعاون الإسلامي": تزايد نسبة الاعتداء على الصحفيين والمتضامنين مع الفلسطينيين

وثّق المرصد الإعلامي لجرائم "إسرائيل" ضد الفلسطينيين التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، تزايد الاعتداء على الصحفيين والمتضامنين الأجانب، طال معظم قرى وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلة، وذلك خلال الفترة من 1 - 7 من سبتمبر الجاري.
وسجل التقرير العديد من الانتهاكات الإسرائيلية التي طالت الفلسطينيين والمتضامنين معهم من الأجانب، وتعرضهم لمضايقات، حيث قتلت قوات الاحتلال المتضامنة الأمريكية آيسينور إيجي برصاصة مباشرة في رأسها أدت إلى موتها على الفور، وذلك خلال مشاركتها في مسيرة سلمية ضد هجمات المستوطنين في قرية بيتا بمحافظة نابلس، فيما اعتدى عدد من المستوطنين على متضامن أجنبي برش غاز الفلفل في وجهه، مما أدى إلى إصابته بالاختناق، وذلك خلال تصديه لمستوطنين كانوا قد اعتدوا على عائلة فلسطينية في منطقة الفاو في الأغوار الشمالية بطوباس.
كما اعتدى مستوطنون على ثلاثة متضامنين أجانب من بينهم صحفي فرنسي، أثناء مشاركتهم في مسيرة سلمية مشابهة في بيت جالا ضد الغارات التي يقوم بها المستوطنون على القرى والبلدات الفلسطينية، كما تعرض صحفي أجنبي يدعى "بريندان رينز" للضرب من قبل المستوطنين في بلدة العوجا في محافظة أريحا والأغوار، خلال توثيقه اعتداء المستوطنين على مصادر المياه في البلدة.
وتأتي هذه الجرائم الإسرائيلية تباعًا لتمنع بشكل أساسي الصحفيين من القيام بمهام توثيق جرائم الاحتلال، والحد من موجة التعاطف الأجنبي مع الشعب الفلسطيني، وترهيب المتضامنين؛ لمنع وصولهم إلى القرى الفلسطينية التي تتعرض لهجمات من قبل المستوطنين.