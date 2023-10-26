ماليزيا.. صحيفة تهاجم تل أبيب وتصف أعمالها ضد الفلسطينيين بـ"المحرقة الأوروبية"

وقالت الصحيفة في بيان رسمي: "لم يعد هناك ذرة من الإنسانية في نظام تل أبيب. إنه يستخدم كل الوسائل المتاحة له للقضاء على الفلسطينيين. لقد وصلت المحرقة الأوروبية إلى الشرق الأوسط. الغطرسة هي اسمك يا تل أبيب".