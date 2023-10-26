ماليزيا.. صحيفة تهاجم تل أبيب وتصف أعمالها ضد الفلسطينيين بـ"المحرقة الأوروبية"

أصدرت صحيفة New Straits Times الماليزية باللغة الإنجليزية، بيانًا مَفاده أن الخسائر المستمرة في صفوف المدنيين الفلسطينيين بسبب الأعمال الإسرائيلية ترقى إلى مستوى "المحرقة الأوروبية".
وقالت الصحيفة في بيان رسمي: "لم يعد هناك ذرة من الإنسانية في نظام تل أبيب. إنه يستخدم كل الوسائل المتاحة له للقضاء على الفلسطينيين. لقد وصلت المحرقة الأوروبية إلى الشرق الأوسط. الغطرسة هي اسمك يا تل أبيب".
وشددت الصحيفة على أن المسؤولية عن الأحداث في الشرق الأوسط تقع أيضًا على عاتق حلفاء إسرائيل الغربيين.
وأشارت إلى أنه في اجتماعات الأمم المتحدة، لم يكتفِ الغرب بالتأكد من أن مشروع قرار وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية لن يتم تبنيه؛ بل إن الدول الغربية "إما ترسل أو تستعد لإرسال حاملات طائرات وأسلحة وجنود لمساعدة إسرائيل".
وانتقدت الصحيفة وسائل الإعلام الغربية "الذليلة" التي تواصل نشر "معلومات كاذبة حول الصراع".