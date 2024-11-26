"احتلال غزة وتهجير سكانها".. إدانة فلسطينية لتصريحات "سموتريتش"

واعتبر "فتوح" في بيان صدر عنه، اليوم الثلاثاء، أن هذه التصريحات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني، وتشكلّ خطرًا جسيمًا على الأمن والسلام والاستقرار الإقليمي والدولي، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذا التوجه العدواني المتطرف، الذي يُعبر عن تفشي ظاهرة الفاشية في سياسات الاحتلال الإسرائيلي وقياداته.