زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتعميق التعاون الاستراتيجي مع "بوتين"

تعهد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، بوضع يده في يد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتعزيز التعاون الاستراتيجي لتحقيق هدفهما المشترك المتمثل في بناء دولة قوية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، اليوم (الاثنين).