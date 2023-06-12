زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتعميق التعاون الاستراتيجي مع "بوتين"

تعهد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، بوضع يده في يد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتعزيز التعاون الاستراتيجي لتحقيق هدفهما المشترك المتمثل في بناء دولة قوية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، اليوم (الاثنين).
وأوضحت الوكالة أن "كيم" تعهد بذلك في رسالة إلى "بوتين" بمناسبة العيد الوطني لروسيا، ودافع عن قراره بغزو أوكرانيا وأبدى الدعم والتضامن الكاملين.
وأضافت أن "كيم" دعا إلى تعاون استراتيجي أوثق مع موسكو تماشياً مع الرغبة المشتركة لشعبي البلدين لتحقيق الهدف الكبير المتمثل في بناء دولة قوية.