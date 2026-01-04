فنزويلا.. تعين نائبة مادورو في منصب القائم بأعمال الرئيس

أمرت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا الفنزويلية، السبت، بأن تتولى ديلسي رودريغيز، نائبة الرئيس نيكولاس مادورو، منصب القائم بأعمال رئيس البلاد، في غياب الرئيس الذي تم اعتقاله في عملية نفذتها القوات الأميركية.
وجاء في حكم المحكمة أن رودريغيز ستتولى "منصب رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، من أجل ضمان استمرار الإدارة والدفاع الشامل عن الأمة".
وأضاف الحكم أن المحكمة ستناقش الأمر من أجل "تحديد الإطار القانوني الواجب التطبيق، لضمان استمرارية الدولة وإدارة الحكومة والدفاع عن السيادة في مواجهة الغياب القسري لرئيس الجمهورية".