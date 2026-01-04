فنزويلا.. تعين نائبة مادورو في منصب القائم بأعمال الرئيس

أمرت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا الفنزويلية، السبت، بأن تتولى ديلسي رودريغيز، نائبة الرئيس نيكولاس مادورو، منصب القائم بأعمال رئيس البلاد، في غياب الرئيس الذي تم اعتقاله في عملية نفذتها القوات الأميركية.