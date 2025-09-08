"يفتقر لآليات إلزامية تضمن التزام إسرائيل".. هل ينجح مقترح "ترامب" في إنهاء حرب غزة؟

نهج صلب

أكد ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" أن إسرائيل وافقت على بنود المقترح، داعياً حركة حماس للقبول الفوري، محذراً من عواقب حال الرفض، ويعكس تصريحه نهجاً دبلوماسياً صلباً، يسعى لدفع الطرفين نحو هدنة فورية تبدأ بتبادل الرهائن والأسرى، وفي حديث للصحفيين أثناء عودته من نيويورك إلى واشنطن، عبر ترامب عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق قريب، مشيراً إلى إمكانية إعادة جميع الرهائن، أحياء كانوا أم أمواتاً، كخطوة إنسانية حاسمة، والمقترح، حسب تقارير إسرائيلية، ينص على إطلاق حماس لـ48 رهينة مقابل آلاف الأسرى الفلسطينيين، مع فتح مفاوضات أثناء الهدنة لإنهاء الحرب نهائياً، وفقاً لصحيفة "الجارديان" البريطانية.