مع تصاعد احتجاجات مقتل "مهسا".. إيران: الإنترنت قد يتعطل لأسباب أمنية

وتوفيت "مهسا أميني" (22 عامًا) بعدما دخلت في غيبوبة، في أعقاب إلقاء شرطة الأخلاق القبض عليها في طهران الأسبوع الماضي؛ مما أثار احتجاجات في طهران وإقليم كردستان الذي تنحدر منه ومناطق أخرى.