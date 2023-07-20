إضرام النار بالسفارة السويدية في بغداد.. والخارجية العراقية تُدين

أُضرِمت النيران في السفارة السويدية في بغداد فجر الخميس، خلال تظاهرة نظّمها مناصرون لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر؛ وفق مراسل "فرانس برس"؛ وذلك عشية تجمع في السويد أمام السفارة العراقية يعتزم منظمه حرق نسخة من المصحف.
وشاهد مراسل "فرانس برس" من سطح مبنى في الحي الذي تقع فيه السفارة السويدية، الدخان يتصاعد من مبنى السفارة المحاطة بعشرات المتظاهرين ووسط انتشار كثيف لشرطة مكافحة الشغب.
وبحسب مراسل "فرانس برس"، فقد انتشرت في موقع الحريق كذلك عدة سيارات إطفاء من أجل السيطرة على الحريق.
ولم يكن ممكنًا على الفور معرفةُ ما إذا كانت السفارة فارغة لحظة الهجوم. ولم تعلق قوات الأمن العراقية أو السلطات على الحادثة فورًا.
هذا وقد أفادت الخارجية السويدية لوكالة "فرانس برس" بأن طاقم السفارة السويدية في بغداد "بخير".
وحمل بعض المتظاهرين الذين تَجَمّعوا حول السفارة السويدية في بغداد فجر الخميس، نسخًا من المصحف، وآخرون رفعوا صورًا لمحمد الصدر، والد مقتدى الصدر والمرجع الشيعي البارز الراحل.
ويأتي الهجوم على السفارة السويدية في بغداد بعد سماح الشرطة السويدية بتنظيم تجمع صغير أمام السفارة العراقية في ستوكهولم حيث يعتزم المنظم حرق نسخة من المصحف والعلم العراقي الخميس.