4 مجازر اليوم.. ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 40265 شهيدًا

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمرّ على قطاع غزة لليوم 321 على التوالي؛ إلى 40265 شهيدًا، ونحو 93144 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.