4 مجازر اليوم.. ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 40265 شهيدًا

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمرّ على قطاع غزة لليوم 321 على التوالي؛ إلى 40265 شهيدًا، ونحو 93144 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 42 فلسطينيًّا، وإصابة 163 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، وارتكاب أربع مجازر ضدّ العائلات الفلسطينية، خلال الساعات الـ24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمرّ على قطاع غزة.
وأكدت وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في مناطق القطاع كافة، لم يتمّ انتشالهم؛ لعدم توفر الإمكانات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.