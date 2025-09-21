الرئيس الفلسطيني يرحّب باعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بدولة فلسطين

وأوضح الرئيس الفلسطيني أن الأولوية في هذه المرحلة تتمثل في وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن جميع الرهائن والأسرى، إضافة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها كاملة، والمضي نحو التعافي وإعادة الإعمار، ووقف الاستيطان وممارسات المستوطنين.