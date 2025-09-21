الرئيس الفلسطيني يرحّب باعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بدولة فلسطين

رحّب الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم، بإعلان كل من بريطانيا وكندا وأستراليا اعترافها رسميًا بدولة فلسطين.
وأكد عباس أن هذا الاعتراف يشكّل جزءًا من الجهود الدولية المنسقة لتهيئة المناخ المناسب لتنفيذ حل الدولتين، مشددًا على أن الخطوة تمثل دعمًا أساسيًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله، بما يفتح الطريق أمام تحقيق السلام العادل والدائم وفق قرارات الشرعية الدولية.
وأوضح الرئيس الفلسطيني أن الأولوية في هذه المرحلة تتمثل في وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن جميع الرهائن والأسرى، إضافة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها كاملة، والمضي نحو التعافي وإعادة الإعمار، ووقف الاستيطان وممارسات المستوطنين.