مقتل 3 فلسطينيين في اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها

قتل ثلاثة فلسطينيين، مساء الثلاثاء، جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها.
وفي التفاصيل، نقلت وكالة "وفا" الفلسطينية، عن مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة جنين ومخيمها من شارع جنين الناصرة، وشارع جنين حيفا، وسط تحليق مكثف لطائرات الأباتشي والمسيرات.
وأشارت المصادر إلى أن القوات الإسرائيلية دفعت بتعزيزات عسكرية وعدد كبير من الآليات ترافقها جرافة، حيث دارت مواجهات عنيفة، مؤكدة أن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من الوصول للمصابين.
وأكدت المصادر أن هذا الاقتحام جاء عقب محاصرة قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي، لأحد المنازل في المخيم، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل 3 فلسطينيين في جنين خلال عملية للجيش الإسرائيلي، وفقاً لسكاي نيوز عربية.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "طائرة مسيرة تهاجم مسلحين في جنين وقواتنا الخاصة تعمل على اعتقال مطلوب".