مقتل 3 فلسطينيين في اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها

وأشارت المصادر إلى أن القوات الإسرائيلية دفعت بتعزيزات عسكرية وعدد كبير من الآليات ترافقها جرافة، حيث دارت مواجهات عنيفة، مؤكدة أن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من الوصول للمصابين.