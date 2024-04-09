الانجرار إلى حربٍ "أقوالٌ شيطانية".. إيران تتوعد إسرائيل بعقاب قاسٍ!

وتوقف "عبداللهيان" في دمشق بثاني يوم من جولته الإقليمية، وأجرى مباحثات منفصلة مع الرئيس السوري بشار الأسد، ووزير خارجيته فيصل المقداد، تمحورت حول تداعيات الهجوم الصهيوني، الذي رفع منسوب التوترات الإقليمية بعد ستة أشهر من اندلاع الحرب في قطاع غزة.