"سوليفان": واشنطن ليست قريبة من إبرام أي صفقة مع إيران بشأن "النووي"

وفي مقابلة أجراها مع برنامج "واجه الأمة"، الذي تبثه شبكة "سي بي إس"، وردًا على سؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة قريبة من التفاهم مع إيران للإفراج عن الأمريكيين الأربعة المحتجزين في طهران قال "سوليفان": "أجرينا اتصالات غير مباشرة مع إيران في هذا الشأن في محاولة للتوصل إلى اتفاق يمكن أن يؤدي إلى إطلاق سراحهم، ولكن لم نتوصل إلى تفاهم في هذه المرحلة".