الكويت تتحفظ على سفينة إيرانية.. هذا ما حدث على متنها وأدى إلى دخول المياه الإقليمية

ونقلت "الراي" عن مصدر أمني: إنه فور وصول السفينة، توجه عناصر الأمن والأدلة الجنائية إلى الميناء، وتمت معاينة الجثة التي اتضح أنها لبحار إيراني (50 عاماً) بدت على جسده إصابة، وبسؤال طاقمها أفادوا بأن بعض البضاعة سقطت عليه بسبب سوء الأحوال الجوية ما أدى إلى وفاته.