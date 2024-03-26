الكويت تتحفظ على سفينة إيرانية.. هذا ما حدث على متنها وأدى إلى دخول المياه الإقليمية

تحفظت الجهات الأمنية على سفينة تجارية إيرانية وطاقهما، بعد أن اضطر قائدها إلى دخول المياه الإقليمية الكويتية للإبلاغ عن وفاة بحار إيراني سقطت عليه بضاعة، وسجلت قضية قتل بالخطأ.
وفي التفاصيل، حسب صحيفة "الراي" الكويتية، فإن قائد السفينة استغاث برجال الأمن عبر اللاسلكي للسماح له بدخول المياه الإقليمية الكويتية، بسبب حالة وفاة، وتم السماح له بالدخول وتوجيهه بالتحرك إلى ميناء الشعيبة.
ونقلت "الراي" عن مصدر أمني: إنه فور وصول السفينة، توجه عناصر الأمن والأدلة الجنائية إلى الميناء، وتمت معاينة الجثة التي اتضح أنها لبحار إيراني (50 عاماً) بدت على جسده إصابة، وبسؤال طاقمها أفادوا بأن بعض البضاعة سقطت عليه بسبب سوء الأحوال الجوية ما أدى إلى وفاته.
وأفاد المصدر بأنه تم تسجيل قضية قتل بالخطأ والتحفظ على السفينة وطاقهما لاستكمال التحقيق، وطلب تحريات المباحث عن الواقعة.