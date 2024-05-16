صدامات في يونيو وسبتمبر.. بايدن وترامب يتحديان بإجراء مناظرتين

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترامب، عبر منصة "إكس" وشبكه "تروث سوشل"، أنهما سيُجريان مناظرتهما الأولى في 27 يونيو المقبل، أما المناظرة الثانية فتقرر أن تكون في 10 سبتمبر المقبل.
وستنظم المناظرةَ الأولى شبكةُ "سي إن إن" فيما ستنظم شبكة "إي بي سي" المناظرة الثانية في إطار حملة انتخابات 2024.
وقال بايدن في رسالة فيديو نُشرت على منصة "إكس": "دونالد ترامب خسر مناظرتين أمامي في عام 2020، ومنذ ذلك الحين لم يحضر مناظرة، والآن يتصرف وكأنه يريد أن يناظرني مرة أخرى، سأفعل ذلك مرتين".
من جانبه قال ترامب في شبكة "تروث سوشل": "بايدن أسوأ مُناظر واجهته على الإطلاق، ومستعد لمناظرة هذا المحتال في الموعدين المقترحين في يونيو وسبتمبر".
وأضاف ترامب: "أوصي بشدة بإجراء أكثر من مناظرتين، ولأغراض الإثارة، في مكان كبير للغاية؛ لأن بايدن يخاف من الحشود".
يُذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 ستنطلق يوم الثلاثاء في الخامس من شهر نوفمبر المقبل من هذا العام لانتخاب الرئيس الأمريكي المقبل للولايات المتحدة الأمريكية.