صدامات في يونيو وسبتمبر.. بايدن وترامب يتحديان بإجراء مناظرتين

وقال بايدن في رسالة فيديو نُشرت على منصة "إكس": "دونالد ترامب خسر مناظرتين أمامي في عام 2020، ومنذ ذلك الحين لم يحضر مناظرة، والآن يتصرف وكأنه يريد أن يناظرني مرة أخرى، سأفعل ذلك مرتين".