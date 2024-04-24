ألمانيا تستأنف تمويل "الأونروا"

وأوضحت الحكومة الألمانية، في بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية، أنها ناقشت الادعاءات التي قدمتها "إسرائيل" ضد "الأونروا" بشكل مكثف مع الجهات المعنية بما في ذلك الحكومة الإسرائيلية والأمم المتحدة، وأشادت بالتدابير التي اتخذتها "الأونروا" استجابةً لهذه الادعاءات، وتعهدت بتنفيذ التوصيات بسرعة وكفاءة، وفقاً لـ"فرانس برس".