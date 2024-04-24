ألمانيا تستأنف تمويل "الأونروا"

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم (الأربعاء)، استعدادها لاستئناف التعاون المالي والتنموي مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في غزة، على خلفية الإصلاحات والتوصيات الواردة في تقرير لجنة مجموعة المراجعة المستقلة، التي قادتها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا.
وأوضحت الحكومة الألمانية، في بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية، أنها ناقشت الادعاءات التي قدمتها "إسرائيل" ضد "الأونروا" بشكل مكثف مع الجهات المعنية بما في ذلك الحكومة الإسرائيلية والأمم المتحدة، وأشادت بالتدابير التي اتخذتها "الأونروا" استجابةً لهذه الادعاءات، وتعهدت بتنفيذ التوصيات بسرعة وكفاءة، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأكدت أهمية دور "الأونروا" في توفير الرعاية اللازمة لسكان غزة، خاصة في ظل الأزمة الإنسانية المستمرة.