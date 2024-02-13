"البديوي": دول الخليج تتعامل مع التحديات الإقليمية والفرص المستقبلية بشكل جدي

وقال: "دول مجلس التعاون، لم تنسَ أو تتأخر في التعامل مع التحديات التي تواجهها، مثل التحديات الجيوسياسية، لا سيما وأن دول المجلس حريصة كل الحرص على استقرار وأمن منطقة الخليج العربي، حيث إنَّ تحقيق هذا الهدف أمسى ضروريًا وحتميًا لدول المجلس".