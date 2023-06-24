بعد معلومات عن مغادرته موسكو.. الكرملين يعلن مكان بوتين عقب تمرد فاغنر

وقال بوتين في كلمة له، يوم يوم السبت، موجهة للأمة: إنه "تم جر قوات فاغنر لمغامرة إجرامية عبر التمرد المسلح"؛ مشيرًا إلى أنه سيتم الرد بشكل قوي وصارم على التمرد.