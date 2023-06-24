بعد معلومات عن مغادرته موسكو.. الكرملين يعلن مكان بوتين عقب تمرد فاغنر

أكد المتحدث باسم الكرملين، يوم السبت، أن الرئيس فلاديمير بوتين، ما زال يعمل من مكتبه في العاصمة الروسية؛ رغم التمرد المسلح الذي أطلقته مجموعة فاغنر.
وقال المتحدث دميتري بيسكوف: إن "الرئيس يعمل من الكرملين"؛ وفق ما نقلته عنه وكالة ريا نوفوستي؛ وذلك ردًّا على سؤال بشأن معلومات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بأن بوتين غادر موسكو بسبب التمرد.
ووصف الرئيس الروسي ما يحدث من تطورات متسارعة في روسيا، و"التمرد المسلح" الذي قام به مؤسس قوات فاغنر العسكرية الخاصة، بأنه "طعنة في الظهر".
وقال بوتين في كلمة له، يوم يوم السبت، موجهة للأمة: إنه "تم جر قوات فاغنر لمغامرة إجرامية عبر التمرد المسلح"؛ مشيرًا إلى أنه سيتم الرد بشكل قوي وصارم على التمرد.
وقال بوتين: إن الأجهزة الأمنية أعلنت حالة مكافحة الإرهاب، وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة لاستعادة النظام في روستوف.