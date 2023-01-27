بعد الهجوم على سفارتها بطهران.. أذربيجان تتهم إيران بشن حملة معادية

وقال القاضي إن المهاجم "يزعم أن زوجته ذهبت إلى السفارة في مارس (آذار) الماضي، ولم تعد"، وزار السفارة مرات عدة للاستفسار عن زوجته دون أن يحصل على أي رد، وأنه يعتقد أن زوجته موجودة في مبنى السفارة، ولا تريد مقابلته؛ لذا قرر مهاجمتها ببندقية كلاشنيكوف، أعدها لهذا الغرض.