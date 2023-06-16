رد فعل "الناتو" ضد أي هجوم روسي.. إخفاق في إقرار خطة دفاعية والسبب تركيا!

ولم ير الحلف ما يستدعي وضع خطط دفاعية شاملة على مدى عقود، إذ خاض حروبًا محدودة في أفغانستان والعراق، وكان يشعر بالثقة في أن روسيا لم تعد تشكل تهديدًا وجوديًا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي؛ لكن الحرب الأوكرانية، وهي الأكثر دموية في أوروبا منذ1945، دفعت الحلف إلى التحذير من مغبة عدم وجود كل الخطط اللازمة قبل اندلاع أي صراع محتمل مع خصم مثل موسكو.