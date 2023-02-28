خطوة مبشّرة.. صربيا وكوسوفو توافقان على خطة أوروبية لتطبيع العلاقات

وكانت كوسوفو، التي يقطنها اليوم الألبان بشكل حصري تقريبًا، تنتمي إلى صربيا. وبعد انتفاضة مسلحة قام بها ألبان كوسوفو وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قِبَل قوات الأمن الصربية؛ قصف حلف شمال الأطلسي (ناتو) ما كان آنذاك بقايا يوغوسلافيا، المكونة من صربيا ومونتينيغرو، في ربيع عام 1999.. وفي الفترة من عام 1999 إلى عام 2008، أدارت بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو الإقليم.