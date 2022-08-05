قوات الاحتلال تغتال تيسير الجعبري أحد قادة الجهاد الإسلامي

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، عن شن غارات على قطاع غزة، موضحاً أنه يستهدف جماعة "الجهاد الإسلامي" في القطاع.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: إن الجيش أطلق عملية "الفجر الصادق ضد أهداف الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة.
في الوقت نفسه، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الجيش الإسرائيلي شن عدة غارات صاروخية على غزة، والطائرات الإسرائيلية قصفت محيط "برج فلسطين" في حي الرمال.
وأضافت "وفا" أن القصف الإسرائيلي طال أيضاً شرق بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، إضافة إلى وسط قطاع غزة، ومنطقة "شراب العسل" شرق خان يونس جنوب القطاع.