المخاوف الأمنية تتصاعد.. غواصو الشرطة الفرنسية يفتشون نهر السين

نزل عددٌ من الغطاسين التابعين للشرطة الفرنسية، لأعماق نهر السين، في ظل مخاوف أمنية قبل ساعات من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في باريس.
وتتولى السلطات الفرنسية مهمة تمشيط أجزاء من نهر السين، عن طريق الاستعانة بغطاسين محترفين.
وسيقام حفل افتتاح الأولمبياد "التاريخي" على طول نهر السين وسط باريس، حيث ستدخل وفود الدول على قوارب خاصة.
وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فقد جاءت هذه التطورات على إثر تعرض شبكة السكك الحديدية الفرنسية لهجوم كبير وأعمال تخريب، بما في ذلك هجمات حرق متعمدة، وفق ما كشفت عنه الشركة صباح الجمعة.
وقالت شركة السكك الحديد الفرنسية "إس إن سي إف" إن الشركة تعرضت ليلة الجمعة لـ"هجوم ضخم واسع النطاق يهدف إلى شل" شبكتها للقطارات السريعة التي تشهد "بلبلة كبيرة"، بحسب ما أعلنت المجموعة لوكالة فرانس برس قبل ساعات من بدء حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس.