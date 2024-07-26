المخاوف الأمنية تتصاعد.. غواصو الشرطة الفرنسية يفتشون نهر السين

وقالت شركة السكك الحديد الفرنسية "إس إن سي إف" إن الشركة تعرضت ليلة الجمعة لـ"هجوم ضخم واسع النطاق يهدف إلى شل" شبكتها للقطارات السريعة التي تشهد "بلبلة كبيرة"، بحسب ما أعلنت المجموعة لوكالة فرانس برس قبل ساعات من بدء حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس.