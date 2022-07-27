مسؤول روسي يُحذّر من انهيار محتمل لـ"اتفاق الحبوب" مع أوكرانيا

وبحسب وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، قال رودينكو: إن استئناف صادرات الحبوب من أوكرانيا سيبدأ قريبًا؛ موضحًا أنه يأمل في أن يظل الاتفاق قائمًا.