النيابة العامة المصرية تأمر بحبس إسرائيليَّيْن متهمَيْن بضرب عمال بـ"واقعة طابا"

قررت النيابة العامة المصرية حبس متهمَيْن إسرائيليَّيْن في وقائع التعدي بالضرب على ثلاثة عاملين بفندق بمدينة طابا، وإصابتهم، واستعراض القوة والإتلاف.
وتفصيلاً، كشفت النيابة تفاصيل الواقعة، وقالت إنها تلقت أمس الأول الجمعة إخطارًا بنشوب مشاجرة بأحد الفنادق بمدينة طابا بين المتهمَيْن، وهما إسرائيليَّيْ الجنسية، وثلاثة من العاملين بالفندق، قام إثرها المتهمان الإسرائيليان باستعراض القوة، واستخدام العنف ضد المجني عليهم، والتعدي عليهم بالضرب.
وتابعت النيابة بأنها انتقلت للمستشفى، وسألت المجني عليهم، وناظرت ما بهم من إصابات، وثبت أنها تنوعت بين كسر بعظام الجمجمة، وجروح قطعية. كما استمعت لشهود الواقعة مضيفةً بأنها فحصت المقاطع التي صورت ملابساتها، وأرفقت تحريات الشرطة التي أسفرت عن صحة ارتكاب المتهمَيْن الواقعة، والتعدي على المجني عليهم بالضرب، وإتلاف محتويات بالفندق.
وأكدت أن الواقعة حدثت إثر خلاف على أحقية المتهمَيْن وذويهما - وفق نظام الإقامة - في تناول المشروبات الكحولية، وفقًا لـ"العربية نت".
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمَيْن احتياطيًّا بعد أن استجوبتهما، ووجَّهت إليهما ارتكاب جرائم استعراض القوة وإثارة الذعر والخوف بين المواطنين، والتعدي بالضرب، والإتلاف. وجارٍ استكمال التحقيقات.
وكشفت السلطات المصرية تفاصيل وملابسات حادث اعتداء سائحَيْن إسرائيليَّيْن على مصريين في معبر طابا على الحدود المصرية-الإسرائيلية.
وقال مصدر مصري مطلع إن مشاجرة جرت بأحد فنادق مدينة طابا بين عامل مصري و4 سائحين من عرب 48، نتج منها إصابة العامل المصري بجروح بالغة، ووقوع إصابات بثلاثة من السائحين، مضيفًا بأنه لا يوجد قتلى أو جرحى، ونافيًا وقوع حادث طعن.