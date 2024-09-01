النيابة العامة المصرية تأمر بحبس إسرائيليَّيْن متهمَيْن بضرب عمال بـ"واقعة طابا"

وتفصيلاً، كشفت النيابة تفاصيل الواقعة، وقالت إنها تلقت أمس الأول الجمعة إخطارًا بنشوب مشاجرة بأحد الفنادق بمدينة طابا بين المتهمَيْن، وهما إسرائيليَّيْ الجنسية، وثلاثة من العاملين بالفندق، قام إثرها المتهمان الإسرائيليان باستعراض القوة، واستخدام العنف ضد المجني عليهم، والتعدي عليهم بالضرب.