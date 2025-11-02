رئيس البرلمان العربي يدعو إلى الإسراع في إعمار غزة بإدارة فلسطينية خالصة

وأوضح اليماحي، في بيانٍ اليوم، بمناسبة الذكرى الـ(108) "لوعد بلفور" أن هذا الوعد يُعد أكثر القرارات ظُلمًا في التاريخ الحديث، إذ تسبب في معاناة الشعب الفلسطيني حتى اليوم، ومهد لسياسات كيان الاحتلال والتهجير والعدوان التي لا تزال تُرتَكَب بحق الفلسطينيين على أرضهم ومقدساتهم وحقوقهم المشروعة.