"البنتاغون" يعلن مرض لويد أوستن وتفاصيل علاجه بعد دخوله العناية المركزة

وتفصيلاً، قال البنتاغون إن إصابة أوستن "بسرطان البروستاتا اكتُشفت باكراً وكان تشخيصه ممتازاً"، لكن تعيّن لاحقاً إعادة إدخاله إلى قسم العناية المركزة بسبب "مضاعفات" بينها شعوره بالغثيان وبآلام حادة في البطن والورك والساق.