البرلمان الأوروبي يدين بشدة تعطيل "إسرائيل" وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

صادق البرلمان الأوروبي، اليوم (الخميس)، على قرار يدين بشدّة تعطيل "إسرائيل" وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي يتعرّض لحرب مدمّرة منذ أكثر من ستّة أشهر.
وندَّد البرلمان الأوروبي بمهاجمة "إسرائيل" قوافل الإغاثة، وفقاً لـ"رويترز"، ودعا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار.
وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن هناك حاجة إلى دخول ما لا يقل عن 500 شاحنة أو ما يعادلها من المساعدات إلى غزة يومياً.
وبينت أورسولا فون دير لاين، في منشور عبر منصة "إكس"، أن مبادرة إرسال المساعدات الإنسانية من قبرص إلى غزة، ليست بديلاً للوصول الإنساني عبر الطرق البرية.
وأضافت أن الممر البحري لنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة جزء من جهد متواصل لزيادة تدفق المساعدات إلى غزة عبر كافة الطرق، بما في ذلك الطرق البرية الموسعة.