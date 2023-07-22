تبعات حرق المصحف بالدنمارك.. متظاهرون يحاولون اقتحام المنطقة الخضراء بالعراق

بعد تقارير عن حادث حرق المصحف الشريف، نفّذته جماعة قومية متطرفة أمام السفارة العراقية في كوبنهاغن، حاول مئات المتظاهرين اقتحام المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، التي تضم السفارات الأجنبية ومقر الحكومة العراقية، في وقت مبكر اليوم السبت.