الحرس الثوري: استهدفنا 3 قواعد عسكرية للجيش الإسرائيلي

وأضافت الصحيفة بأن إيران أطلقت ما لا يقل عن 102 صاروخ نحو إسرائيل، في حين أكدت القناة الـ12 الإسرائيلية إطلاق أكثر من 400 صاروخ، وأضافت بأن صفارات الإنذار دوت في جميع أنحاء البلاد، من بينها القدس ومحيطها، وبئر السبع، ومناطق محيطة بصحراء النقب.