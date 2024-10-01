الحرس الثوري: استهدفنا 3 قواعد عسكرية للجيش الإسرائيلي

أكد الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 3 قواعد عسكرية إسرائيلية في الهجوم الصاروخي في محيط تل أبيب.
وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في بيان أول أن إطلاق الصواريخ الذي تم على إسرائيل يأتي ردًّا على اغتيال زعيم حركة حماس إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، والقيادي بالحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان.
وأضاف في بيان، نقله عنه التلفزيون الرسمي الإيراني، بأن المرشد الإيراني علي خامنئي أعطى تعليمات بالهجوم.
وتابع بأن ما جرى مساء اليوم يُعتبر الموجة الأولى من الهجمات؛ إذ من الممكن أن يكون هناك هجمات أخرى.
كما أكد أنه أطلق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل، محذرًا من أن رد إسرائيل سيقابله رد آخر من طهران "أكثر سحقًا وتدميرًا"، وفق كلامه.
ويأتي هذا بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أن صواريخ انطلقت من إيران على إسرائيل وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت".
وأضافت الصحيفة بأن إيران أطلقت ما لا يقل عن 102 صاروخ نحو إسرائيل، في حين أكدت القناة الـ12 الإسرائيلية إطلاق أكثر من 400 صاروخ، وأضافت بأن صفارات الإنذار دوت في جميع أنحاء البلاد، من بينها القدس ومحيطها، وبئر السبع، ومناطق محيطة بصحراء النقب.
وذكر شهود أن انفجارات قوية دوت في وادي الأردن مع وصول الصواريخ، وفقًا لوكالة "رويترز".