الاتفاق النووي: الاتحاد الأوروبي يعرض "نصاً نهائياً" وإيران تؤكّد أنها ستقدّم "آراءً إضافية"

عرض الاتحاد الأوروبي نصاً بخصوص مفاوضات إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، قال عنه مسؤول بالمنظمة إنه "نهائي"، وكله أملٌ في أن يتم التوصل إلى اتفاق "في غضون بضعة أسابيع".
وأضاف المسؤول الأوروبي للصحافيين، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، "عملنا على مدى أربعة أيام، وبات النص اليوم مطروحاً أمام كبار المندوبين.. انتهت المفاوضات وهذا هو النص النهائي.. ولن يُعاد التفاوض عليه".
من جهتها، أكّدت إيران عبر إعلامها الرسمي، أن النص لا يزال قيد المراجعة وستقدّم "آراءً إضافية" بشأنه.
وبعد أشهر من الركود، اجتمع مجدداً دبلوماسيون من كافة الدول الموقعة على الاتفاق (إيران وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وفرنسا) في فيينا، الخميس الماضي، قصد محاولة إنقاذ اتفاق عام 2015.
هذا ولا تزال هناك عقبة رئيسة إذ تطالب إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإنهاء قضية العثور على آثار لمواد نووية في مواقع إيرانية غير معلنة "بالكامل".
وقال المسؤول الأوروبي معلقاً على الأمر، إن هذه القضية "لا علاقة لها بخطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق النووي).. وفي الوقت نفسه تصر إيران على أنها أساسية. آمل في أن تتوصل إيران إلى اتفاق (بهذا الشأن) مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأن ذلك سيسهّل عديداً من الأمور".