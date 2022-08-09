الاتفاق النووي: الاتحاد الأوروبي يعرض "نصاً نهائياً" وإيران تؤكّد أنها ستقدّم "آراءً إضافية"

وقال المسؤول الأوروبي معلقاً على الأمر، إن هذه القضية "لا علاقة لها بخطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق النووي).. وفي الوقت نفسه تصر إيران على أنها أساسية. آمل في أن تتوصل إيران إلى اتفاق (بهذا الشأن) مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأن ذلك سيسهّل عديداً من الأمور".