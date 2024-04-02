ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 32916 والإصابات إلى 75494 منذ بدء العدوان

أعلنت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 32916، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.