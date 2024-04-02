ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 32916 والإصابات إلى 75494 منذ بدء العدوان

أعلنت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 32916، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.
ووفق وكالة "وفا"، أضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 75494 منذ بدء العدوان.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 71 مواطنًا، وإصابة 102 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.